إدارة ترامب تقترح حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأميركي بـ916 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 08:14 صباحا
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، (أرشيفية: الإنترنت)

قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر مساء أمس الثلاثاء، «قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار» إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديموقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت ارضية للمفاوضات بين الجانبين.

وتوقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخرا. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفا والشركات على الخروج من هذا الوضع.

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