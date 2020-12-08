أسعار النفط تتراجع مع استمرار ارتفاع حالات «كورونا» في أميركا وأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 08:43 صباحا
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (أرشيفية: ا ف ب )

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.8%، إلى 48.39 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.8% إلى 45.41 دولار للبرميل، وخسر كلا العقدين القياسيين نحو 1% الإثنين الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وعلى الصعيد العالمي، أدى الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالوباء إلى سلسلة من عمليات الإغلاق المتجددة، بما في ذلك الإجراءات الصارمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وكذلك في ألمانيا وكوريا الجنوبية.

كما قالت مصادر حكومية في فرنسا لـ«رويترز» إن البلاد قد تضطر إلى تأخير إزالة بعض قيود الإغلاق الأسبوع المقبل، بعدما عادت الحالات للارتفاع مجددا.

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