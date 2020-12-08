نقل منتدى دافوس في 2021 إلى سنغافورة

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (يمين) يتحدث أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 23 يناير 2020. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الإثنين أنّ جائحة كوفيد-19 أجبرته على نقل مؤتمر العام المقبل من سويسرا إلى سنغافورة، حيث سيعقد بحضور شخصي في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» إن «التغيير في الموقع يعكس أولوية المنتدى في حماية صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المضيف». وتقرر أن سنغافورة هي أفضل مكان لعقد الاجتماع.

ويُعقد التجمع السنوي للنخبة السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم تقليديًا في يناير في مدينة دافوس في جبال الألب. لكن تم تأجيله حتى مايو بسبب تداعيات الفيروس، وقال المنظمون إن التركيز سيكون على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن في أكتوبر أن مكان الاجتماع سيكون لوكرن في سويسرا، قبل أن يعلن الاثنين أنّ وضع الوباء يجبر على انعقاده خارج البلاد تمامًا. وأوضح المنتدى أنّ الاجتماع السنوي الخاص 2021 في سنغافورة سيكون أول حدث قيادي عالمي «يعالج التعافي من الوباء في جميع أنحاء العالم».

وتابع «سيجمع هذا اللقاء القادة معًا للتركيز على بلورة حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم». وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إنه سيعود للانعقاد في دافوس عام 2022.