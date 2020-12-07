أسعار النفط تتراجع مع تزايد حالات «كورونا» حول العالم

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم، الإثنين، مع استمرار الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» على مستوى العالم، ما أدى إلى سلسلة من الإغلاقات الجديدة، بما في ذلك إجراءات صارمة في منطقة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.4%، عند 49.05 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.4%، إلى 46.06 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأعلنت منطقة بافاريا جنوب ألمانيا أمس الأحد فرض إغلاق أكثر صرامة من الأربعاء المقبل وحتى الخامس من يناير، بينما شددت السلطات الكورية الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي للعاصمة سول والمناطق المحيطة بها، التي ستستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.

وما أثر على الأسعار أيضًا، أضافت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة 11 خلال آخر 12 أسبوعا، مع عودة الإنتاج، حتى مع خفض معظم الإنفاق هذا العام والعام المقبل.

كما سيزيد الضغط على أسعار النفط احتمال زيادة الإنتاج الإيراني في ثلاثة أشهر، إذ تبدو طهران متفائلة بأن الولايات المتحدة ستخفف القيود حال ما عادت إلى الاتفاق النووي للعام 2015.