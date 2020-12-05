الخوف من عدم الاتفاق يخيم على مفاوضات أوروبا مع بريطانيا قبل تطبيق «بريكست»

سيدة ترتدي وشاحا عليه علم كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)