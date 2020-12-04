أسعار النفط ترتفع بعد اتفاق «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 08:50 صباحا
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (أرشيفية: ا ف ب )

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، بعد أن اتفق كبار المنتجين في مجموعة «أوبك+» على مواصلة تقييد الإنتاج، لكن الحل الوسط لم يرق إلى مستوى التوقعات.

وصعد خام برنت 19 سنتا أو 0.4% إلى 48.89 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه نحو 1% أمس الخميس، وكان غرب تكساس الوسيط قد ارتفع 18 سنتا، أو 0.4٪ عند 45.82 دولارا للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

واتفقت أوبك وروسيا أمس على تخفيف التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، ولم تتوصل إلى حل وسط بشأن سياسة أوسع لبقية العام المقبل.

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وستجتمع «أوبك+» مرة واحدة شهريا لمراجعة الشروط، ولن تتجاوز الزيادات الشهرية 500 ألف برميل يوميا.

وتعني الزيادة أنه من المقرر أن تخفض الإنتاج بواقع 7.2 مليون برميل يوميا، أو 7% من الطلب العالمي اعتبارا من يناير، مقارنة بالتخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

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