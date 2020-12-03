«أوبك +» تقرر زيادة إنتاجها في يناير بأقل من المتوقع

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا. (الإنترنت)

قرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم في إطار تحالف «أوبك بلاس» تحديد سقف الزيادة في الإنتاج في يناير عند 500 ألف برميل، مقابل زيادة بمليوني برميل كانت متوقعة.



وأعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية في بيان في أعقاب اجتماع للدول الأعضاء «تقرر زيادة معروض النفط في يناير 2021، بزيادة إجمالية لإنتاج دول أوبك بلاس بـ500 ألف برميل يوميًّا»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويستأنف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤهم، اليوم الخميس، المفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيض الإنتاج في الأشهر المقبلة، وكان من المقرر عقد الاجتماع الثلاثاء الماضي؛ لكنه أُرجئ وهو ما يعكس وفق الكثير من المراقبين الخلافات القوية داخل المجموعة.

ويلتزم التحالف بتخفيضات هائلة بإنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا المستجد»، استنادًا إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في أبريل الماضي.