الشركات الصينية مهددة بالمنع من دخول أسواق المال الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 02:31 مساء
مواطنون يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت، 30 نوفمبر 2020 (أ ف ب).

وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية.

ويمكن إحالة «قانون مساءلة الشركات الأجنبية» إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة النهائية عليه، بحسب «فرانس برس».

شروط المحاسبة للبورصات الأميركية
والإجراء الذي قدمه في 2019 السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

والعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية. إضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.

217 شركة صينية مدرجة في بورصة أميركا
ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر مدرجة في البورصات الأميركية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 ترليون دولار بناء على أسعار الأسهم.

وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضا في الأسواق الآسيوية ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة. ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الالكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار، ومنافستها «جي دي دوت كوم» مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ. والقانون الذي وافق عليه الكونغرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أميركية.

وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات مقترحات مماثلا للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن حملة لتفتيش 76 مسجدا
دولى
أكثر من 2700 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة عالمية
التحديث الرابع.. «الصحة العالمية» تصدر توصيات جديدة للوقاية من الإصابة ...
دولى
وليامز تؤكد ضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة سعر ...
ليبيا
ترامب يخسر قضية «تجميد» تأشيرات الدخول
دولى
بوتين يطلب بدء التلقيح ضد «كوفيد-19» «على نطاق واسع» الأسبوع المقبل
دولى
الشرطة النيجيرية تحرر نساء ومواليد جددا من «مصنع للأطفال»
منوعات
تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
شركات أميركية تبدي استعدادها للمشاركة في تأهيل البنية التحتية بليبيا
ليبيا
مؤشر الإرهاب العالمي: 492 مليون دولار خسائر ليبيا سنويا
ليبيا
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاحترار أخطر من «كورونا» على صحة الإنسان