أسعار النفط تتراجع وسط خلافات حول تمديد خفض الإنتاج

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع خلاف بين منتجين، بينهم السعودية وروسيا، بشأن الحاجة إلى تمديد تخفيضات إنتاج الخام القياسية، التي وضعت في الموجة الأولى من جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ونزل خام برنت 15 سنتا أو 0.3% إلى 48.10 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.8ُ% أمس الأربعاء، ونزل النفط الأميركي 17 سنتا أو 0.4% إلى 45.11 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.6% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

الخلافات داخل «أوبك+»

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا المناقشات اليوم؛ للاتفاق على سياسات العام 2021، بعدما أخفقت المحادثات السابقة في الوصول إلى حل وسط بشأن كيفية معالجة ضعف الطلب على النفط، وسط موجة جديدة من الإصابات بالوباء.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك +»، بتمديد تخفيضات نفطية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا، أو 8% من الإمدادات العالمية، على الأقل حتى مارس 2021.

لكن بعد الآمال في الحصول على موافقة سريعة على اللقاحات المضادة للفيروسات التي حفزت صعود أسعار النفط في نهاية نوفمبر، تساءل بعض المنتجين عن الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية التي تدعمها السعودية.