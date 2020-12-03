أسعار النفط تتراجع وسط خلافات حول تمديد خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 08:47 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع خلاف بين منتجين، بينهم السعودية وروسيا، بشأن الحاجة إلى تمديد تخفيضات إنتاج الخام القياسية، التي وضعت في الموجة الأولى من جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ونزل خام برنت 15 سنتا أو 0.3% إلى 48.10 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.8ُ% أمس الأربعاء، ونزل النفط الأميركي 17 سنتا أو 0.4% إلى 45.11 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.6% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

الخلافات داخل «أوبك+»
وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا المناقشات اليوم؛ للاتفاق على سياسات العام 2021، بعدما أخفقت المحادثات السابقة في الوصول إلى حل وسط بشأن كيفية معالجة ضعف الطلب على النفط، وسط موجة جديدة من الإصابات بالوباء.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك +»، بتمديد تخفيضات نفطية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا، أو 8% من الإمدادات العالمية، على الأقل حتى مارس 2021.

لكن بعد الآمال في الحصول على موافقة سريعة على اللقاحات المضادة للفيروسات التي حفزت صعود أسعار النفط في نهاية نوفمبر، تساءل بعض المنتجين عن الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية التي تدعمها السعودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من 2700 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة عالمية
التحديث الرابع.. «الصحة العالمية» تصدر توصيات جديدة للوقاية من الإصابة ...
دولى
وليامز تؤكد ضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة سعر ...
ليبيا
ترامب يخسر قضية «تجميد» تأشيرات الدخول
دولى
بوتين يطلب بدء التلقيح ضد «كوفيد-19» «على نطاق واسع» الأسبوع المقبل
دولى
الشرطة النيجيرية تحرر نساء ومواليد جددا من «مصنع للأطفال»
منوعات
تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
شركات أميركية تبدي استعدادها للمشاركة في تأهيل البنية التحتية بليبيا
ليبيا
مؤشر الإرهاب العالمي: 492 مليون دولار خسائر ليبيا سنويا
ليبيا
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاحترار أخطر من «كورونا» على صحة الإنسان