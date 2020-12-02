انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو خلال أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 05:18 مساء
منطقة اليورو. (الإنترنت)

تراجع معدل البطالة قليلاً في أكتوبر في منطقة اليورو، ليبلغ نسبة 8.4% من اليد العاملة، بعدما كان 8.5% في سبتمبر، على ما أعلن الأربعاء المكتب الأوروبي للإحصاءات.

وخلال عام واحد، ارتفع معدل البطالة كثيرا بسبب تداعيات وباء «كوفيد-19»، إذ كان يبلغ في أكتوبر 2019 نسبة 7.4% من القوة العاملة في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا، وفق «يوروستات»، وفق «فرانس برس».

إلغاء الوظائف
وتوالى الإعلان عن إلغاء وظائف خلال الأشهر الماضية، رغم الخطط غير المسبوقة لدعم الاقتصاد. وحافظ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي على وتيرة مماثلة أيضا، رغم أنه أقل من نظيره في منطقة اليورو. وبلغ في أكتوبر 7.6%، نسبة مماثلة لما كان عليه في سبتمبر، لكن أعلى بنقطة من أكتوبر 2019.

وقدّر «يوروستات» أن 16000236 رجل وامرأة عاطلون عن العمل في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، بينهم 13000825 رجلا وامرأة في منطقة اليورو. وأعاد مكتب الإحصاءات الأوروبي مراجعة أرقامه الخاصة بالبطالة بزيادة خلال الأشهر الماضية. وأعلن عن معدل بطالة نسبته 7.9% في يوليو، و8.1% في أغسطس، و8.3% في سبتمبر، قبل أن ترفع هذا المعدل في آخر البيانات المتوافرة إلى 8.7% في يوليو، و8.6% في أغسطس، و8.5% في سبتمبر.

انخفاض في البطالة
وتتلاءم هذه البيانات التي تبين انخفاضا في البطالة خلال الصيف، مع تغير إجمالي الناتج المحلي الذي حقق نموا قويا خلال هذه الفترة بعد انكماش تاريخي خلال الربيع. وتثير إعادة فرض قيود إغلاق خلال الخريف في أوروبا مخاوف من تدهور اقتصادي جديد ومن ارتفاع جديد بالبطالة نهاية العام.

لكن ثمة تفاؤلا بشأن العام المقبل. واعتبرت جيسكا هيندز من «كابيتال إيكونومكس» في رسالة أن «مزيج خطط الدعم الحكومية والارتفاع المنتظر بالنشاط الاقتصادي المرتبط بوصول اللقاحات، يقلل من إمكانية ارتفاع البطالة في العام 2021».

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