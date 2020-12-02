فرانس برس: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحول أكثر من مليار دولار إلى السلطة الفلسطينية

أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ الأربعاء، تحويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد حوالى أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الشيخ في منشور له عبر حسابه على «تويتر» إن «الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل (أكثر من مليار دولار)».

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في مايو الماضي قطع علاقتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها «إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين».