أسعار النفط تواصل الهبوط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الأربعاء، متأثرة بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تركت فيه «أوبك» وحلفاؤها الأسواق في حالة من عدم اليقين بتأجيل اجتماع رسمي لتقرير ما إذا كانت ستزيد الإنتاج في يناير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، أو 0.9%، عند 47.01 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1%، عند 44.09 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات الصناعة من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقع المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» نحو نصف هذه الكمية.

وجاء التراجع أيضا بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون، في مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط العام المقبل إلى يوم الخميس، حسبما ذكرت مصادر.

في وقت سابق من هذا العام ، فرضت المجموعة تخفيضات إنتاج قدرها 7.7 مليون برميل يوميا، حيث أدت جائحة فيروس «كورونا المستجد» إلى خفض الطلب على الوقود، وكان من المتوقع على نطاق واسع تمديد هذه التخفيضات في الفترة من يناير إلى مارس العام 2021 وسط طفرات في حالات الإصابة بالوباء.