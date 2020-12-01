اليوم.. «أوبك» تستكمل مباحثاتها وتأجيل اجتماع «أوبك+» إلى الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 03:19 مساء
مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

تستأنف الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الثلاثاء، محادثاتها الرامية إلى تبني موقف مشترك بالنسبة لحصص إنتاج الذهب الأسود مستقبلاً، في سوق متضررة من وباء «كوفيد-19».

وقال مصدر في أوبك لـ«فرانس برس»: «يُتوقع الثلاثاء عقد مباحثات غير رسمية ولن يعقد اجتماع مع مجمل الوزراء» كما حصل الإثنين.

وكان الكارتل قرر الإثنين، بعد أربع ساعات من مؤتمر عبر الفيديو، تأجيل المباحثات إلى الثلاثاء، ما فسره مراقبو السوق بأنه دليل على خلاف في «أوبك».

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وبحلول نهاية السنة مع تفشي الموجة الثانية من حالات «كوفيد-19» في دول عديدة، يبدو بالنسبة لكثيرين أنه من المبكر أن يطرح في السوق في يناير نحو مليوني برميل إضافي يوميًّا، كما كان مقررًا في أبريل.

لكن ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا - بنسبة 25% منذ مطلع الشهر - بفضل إعلان شركات مثل «أسترازينيكا» و«فايزر- بايونتيك» و«موديرنا» عن طرح لقاح جديد ضد فيروس «كورونا المستجد»، ساهم في رؤية بعض المشاركين الضوء في نهاية النفق وبالتالي التمسك بالجدول الزمني المعمول به، خصوصًا أن الاقتطاعات الطوعية تمثل جهدًا كبيرًا لإيرادات الدول المنتجة حتى وإن ساهمت في تحسين الأسعار.

وأعلن أفتار ساندو المحلل لدى «فيليب فيوتشرز» أنه إذا اعتبر البعض أن السوق لا تزال ضعيفة لإغراقها بمزيد من براميل النفط يرغب البعض الآخر في زيادة الإنتاج والاستفادة من ارتفاع الأسعار إلى أقصى درجة.

واستكمال المباحثات ضمن الكارتل الثلاثاء يترافق بتأجيل إلى الخميس للقسم الثاني من القمة المقرر أصلاً في الأول من ديسمبر، ويضم ليس فقط أعضاء «أوبك» بل أيضًا أعضاء «أوبك+» منها روسيا.

وقالت آن لويز هيتل من «وود ماكنزي» إن التأخير يعكس القضايا التي يجب تسويتها.

وبقيت أسعار برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط، مستقرة أمام هذه التقلبات التي اعتاد عليها الكارتل، وحافظت على استقرارها مع بدء جلسة التداول في أوروبا بعد تراجع بسيط الإثنين.

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