أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل محادثات «أوبك+»

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (أرشيفية: ا ف ب )

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تأجيل مجموعة «أوبك+» المحادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام 2021، التي قد تمدد تخفيضات الإنتاج من الخام حال استمرار جائحة فيروس «كورونا المستجد» في إضعاف الطلب على الوقود.

وهبط خام برنت 26 سنتًا أو 0.5% إلى 47.62 دولار للبرميل، بعدما نزل أكثر من 1% أمس الإثنين، وانخفض خام غرب تكساس 23 سنتًا، أو 0.5% إلى 45.11 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

ومع ذلك، ارتفع كلا العقدين بنحو 27% في نوفمبر بعد أن رفعت التطورات في لقاح «كورونا»، الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن «أوبك+» أرجأت المحادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل حتى الخميس، حيث لا يزال اللاعبون الرئيسيون يختلفون بشأن كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها وسط ضعف الطلب.

وكان من المقرر أن تعقد المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها يوم الثلاثاء بعد أن فشلت مناقشات الوزراء الرئيسيين يوم الأحد في التوصل إلى توافق.