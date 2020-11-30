بنك «ايه بي سي» البحريني يقترب من الفوز بصفقة «بلوم مصر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 10:45 صباحا
مقر بنك بلوم مصر. (أرشيفية: الإنترنت)

يقترب بنك «ايه بي سي» البحريني من اقتناص وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر، بعد تقديمه عرضا ماليا مفتوحا قابلا للزيادة على العرض المقدم من منافسه على الصفقة «بنك الإمارات دبي الوطني».

وانتهى البنكين الإماراتي والبحريني من تقديم العروض المالية، الجاري فحصها الآن من قبل الإدارة العليا لبنك لبنان والمهجر (بلوم لبنان)، حسب مصادر لجريدة «حابي» المصرية، مشيرة إلى تقديم بنك «ايه بي سي» عرضًا مفتوحًا قابلًا للزيادة.

ويبدو أن العرض المقدم من البنك البحريني يقربه من اقتناص صفقة الاستحواذ على بلوم مصر والتي باتت شبه محسومة، إذ يمكنه من رفع قيمة العرض المالي عن منافسه؛ في حين أنه وفقًا للسياسة المتبعة في بنك الإمارات دبي الوطني، يقدم البنك عروضًا نهائية تشمل الحد الأقصى للسعر في الصفقات التي يستهدفها.

وتدور قيمة العروض المالية المقدمة حول 250 إلى 300 مليون دولار، وهي قيمة أقل من المستهدف بالنسبة لمجموعة بلوم اللبنانية، حسب المصادر، موضحة أن امتلاك البنكين المتنافسين على الصفقة رخصة مصرفية بالسوق المصرية إلى جانب عدم حاجتهما لاستخدام العلامة التجارية للبنك محل البيع، لعبت دورًا في انخفاض قيمة العروض عن تطلعات المجموعة اللبنانية، والتي تدور ما بين 400 إلى 500 مليون دولار.

ومن المتوقع إتمام صفقة بيع بلوم مصر خلال أسابيع، في ضوء حاجة المجموعة اللبنانية لسيولة لتوفيق أوضاعها في لبنان. وفور التوصل لاتفاق مع الطرف المشترى، سيتم عرض الاتفاق على البنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
إيران تبحث طبيعة الرد على اغتيال عالمها النووي وسط انطلاق مراسم دفنه
دولى
متظاهرو «ثورة الفاصولياء» يطالبون بتنحي الرئيس في غواتيمالا
دولى
1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و13 حالة وفاة
ليبيا
تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
كندا تمنع تصدير أدوية مستخدمة في علاج «كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
جريدة «الوسط»: التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة
ليبيا
حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط
ليبيا
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز الانقسام بين الأعضاء الـ75