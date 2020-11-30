بنك «ايه بي سي» البحريني يقترب من الفوز بصفقة «بلوم مصر»

مقر بنك بلوم مصر. (أرشيفية: الإنترنت)

يقترب بنك «ايه بي سي» البحريني من اقتناص وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر، بعد تقديمه عرضا ماليا مفتوحا قابلا للزيادة على العرض المقدم من منافسه على الصفقة «بنك الإمارات دبي الوطني».



وانتهى البنكين الإماراتي والبحريني من تقديم العروض المالية، الجاري فحصها الآن من قبل الإدارة العليا لبنك لبنان والمهجر (بلوم لبنان)، حسب مصادر لجريدة «حابي» المصرية، مشيرة إلى تقديم بنك «ايه بي سي» عرضًا مفتوحًا قابلًا للزيادة.



ويبدو أن العرض المقدم من البنك البحريني يقربه من اقتناص صفقة الاستحواذ على بلوم مصر والتي باتت شبه محسومة، إذ يمكنه من رفع قيمة العرض المالي عن منافسه؛ في حين أنه وفقًا للسياسة المتبعة في بنك الإمارات دبي الوطني، يقدم البنك عروضًا نهائية تشمل الحد الأقصى للسعر في الصفقات التي يستهدفها.



وتدور قيمة العروض المالية المقدمة حول 250 إلى 300 مليون دولار، وهي قيمة أقل من المستهدف بالنسبة لمجموعة بلوم اللبنانية، حسب المصادر، موضحة أن امتلاك البنكين المتنافسين على الصفقة رخصة مصرفية بالسوق المصرية إلى جانب عدم حاجتهما لاستخدام العلامة التجارية للبنك محل البيع، لعبت دورًا في انخفاض قيمة العروض عن تطلعات المجموعة اللبنانية، والتي تدور ما بين 400 إلى 500 مليون دولار.



ومن المتوقع إتمام صفقة بيع بلوم مصر خلال أسابيع، في ضوء حاجة المجموعة اللبنانية لسيولة لتوفيق أوضاعها في لبنان. وفور التوصل لاتفاق مع الطرف المشترى، سيتم عرض الاتفاق على البنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة.