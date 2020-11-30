أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن نتائج اجتماع «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 08:37 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم، الإثنين، وسط مخاوف المستثمرين قبل اجتماع مجموعة «أوبك+» لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج الكبيرة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر يناير، التي ستنتهي في وقت لاحق اليوم، 46 سنتا أو 1% إلى 47.72 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يناير 48 سنتا أو 1.1% إلى 45.05 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ومع ذلك ، فإن كلا المعيارين لا يزال مستعدا للارتفاع بأكثر من 20% في نوفمبر، وهي أقوى مكاسب شهرية منذ مايو، مدعومة بآمال في الحصول على ثلاثة لقاحات واعدة لفيروس «كورونا»؛ للحد من انتشار المرض، وبالتالي دعم الطلب على الوقود.

اجتماع «أوبك+»
يتوقع المحللون والمتداولون أيضًا أن تؤجل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا -مجموعة «أوبك+»- الزيادة المزمعة في إنتاج النفط العام المقبل، حيث أضرت موجة ثانية من الوباء بالطلب العالمي على الوقود.

واتفقت «أوبك+» سابقا على زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في يناير، أو نحو 2% من الاستهلاك العالمي، بعد تخفيضات قياسية للإمدادات هذا العام.

وقالت أربعة مصادر في «أوبك+» لـ«رويترز»، إن المجموعة عقدت جولة أولية من المحادثات أمس الأحد، لكنها لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط للعام 2021 قبل الاجتماعات الرئيسية يومي الإثنين والثلاثاء.

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