العقوبات الأميركية تحرم رئيسة هونغ كونغ من حسابها البنكي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 09:46 صباحا
رئيسة السلطة التنفيذية في «هونغ كونغ» كاري لام، 11 نوفمبر 2020.(فرانس برس)

أكدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إنها تحتفظ بـ«كومات من الأموال النقدية» في منزلها لأنها لم تعد تمتلك حسابا مصرفيا منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وفرضت عقوبات أميركية على كاري لام و14 مسؤولا رفيع المستوى في هونغ كونغ بعد قرار بكين في يونيو الماضي فرض قانون صارم جدا للأمن القومي في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الاميركية، السبت.

وبموجب العقوبات الأميركية، جمدت أصول المسؤولين الخمسة عشر في الولايات المتحدة مع تجريم أي معاملة مالية يقومون بها داخل هذا البلد.

وقالت كاري لام إنها تستخدم الأموال النقدية يوميا في كل معاملاتها، مضيفة: «أنا رئيسة السلطة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ لا أملك حسابا مصرفيا. لدي كومات من الأموال النقدية في منزلي. الحكومة تسدد لي أجري نقدا».

وأضافت: «يشرفني أن تفرض علي عقوبات غير مبررة» من قبل الحكومة الأميركية.

وتتقاضى كاري لام أجرا قدره 5.21 ملايين دولار محلي (672 ألف دولار) في السنة وهو من أعلى الأجور التي يتقاضها قادة العالم.

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