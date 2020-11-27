تراجع أسعار النفط مع تعاملات هادئة في عطلة عيد الشكر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 07:33 مساء
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (أرشيفية: فرانس)

 تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في تعاملات هادئة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، إذ انخفضت وسط مخاوف من زيادة المعروض وشكوك بشأن إمكانية قضاء لقاح على جائحة فيروس كورونا.
 
وهبط خام برنت عشرة سنتات إلى 47.70 دولار للبرميل، وذلك بعد أن فقد 1.7 % خلال الليل. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86 سنتا، أو 1.9%، إلى 44.85 دولار للبرميل. ولم تجر تسوية أسعار الخام الأميركي أمس الخميس بسبب العطلة، حسب وكالة «رويترز».

وصعد كلا الخامين القياسيين حوالي 6%  هذا الأسبوع بعد أن أعلنت أسترازينيكا في وقت سابق هذا الأسبوع أن لقاحها لكوفيد-19 قد يكون فعالا بنسبة تصل إلى 90  %، مما يضيف إلى نتائج تجارب ناجحة للقاحين آخرين يجري تطويرهما في إطار الحرب لإنهاء أسوأ جائحة في قرن. 

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لكن تساؤلات أثيرت حول ما يطلق عليه «لقاح للعالم»، إذ أبدى عدد من العلماء شكوكا بشأن مدى قوة نتائج التجارب. وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى أواندا «نظرا لأن الكثير من ارتفاع النفط في نوفمبر بني على توقعات ومعنويات ومضاربات سريعة غير مبنية على أساسيات، فإن بعض التصحيح تأخر كثيرا».

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من «أوبك+» قالت لـ«رويترز» إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.

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