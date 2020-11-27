السعودية تعلن إقفال طرح شهر نوفمبر من برنامج الصكوك المحلية بالريال

شعار اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين افتراضيا في الرياض, 23 فبراير 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 795 مليون ريال سعودي.

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وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 982.6 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2027، كما جاء في بيان صدر اليوم الجمعة.

فيما بلغت الشريحة الثانية 595 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.561 مليار ريال سعودي لصحكوك تستحق في العام 2030 ميلادي.