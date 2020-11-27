باريس: لندن والاتحاد الأوروبي «بعيدان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الصيد»

علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في وسط لندن. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة «لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق» بشأن مسألة الصيد البحري، وهي إحدى النقاط التي لا تزال متعثرة في إطار المفاوضات بشأن العلاقات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست.

وقال بون على هامش زيارة إلى لشبونة «في ما يتعلق بالصيد، ما زلنا بعيدين عن الاتفاق» الذي يتيح للأوروبيين الوصول إلى المياه البريطانية. وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك اتفاق (...) مع المملكة المتحدة دون معالجة مسألة الصيد ودون احترام المصالح الأوروبية في مجال الصيد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال بون إنه «متفائل بشكل عقلانيّ» بشأن نتائج المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن الأوروبيين يجب ألا «يسمحوا بأن يتم ترهيبهم».

وأشار إلى أن «البريطانيين يحتاجون إلى اتفاقية، أكثر مما نحتاجها نحن. يجب أن يقتنع الأوروبيون بذلك، وأن يقتنعوا بقوّتهم في هذه المفاوضات».

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، البريطانيين من أنّ أي اتفاقية يجب أن تحترم طريقة عمل السوق الأوروبية الموحدة.

والمحادثات التي تتواصل بلا انقطاع تقريبا منذ أسابيع عدة، تتعثر حول ثلاث نقاط، هي الصيد والضمانات في مجال المنافسة المطلوبة من البريطانيين، وسبُل تسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس» إنّ مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه من المقرر أن يُجري مناقشات الجمعة عبر الفيديو مع وزراء الصيد التابعين لثمانٍ من الدول الأعضاء، بينها فرنسا وهولندا وبلجيكا والدنمارك.