النفط يتخلي عن مكاسبه القياسية

عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 7 أشهر اليوم الخميس، إذ ساعدت مؤشرات على تنامي الإمدادات في وقف صعود قاده التفاؤل بانتعاش الطلب على الوقود بفضل لقاحات ضد فيروس «كورونا».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 50 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، بعد إعلان ثلاث شركات كبيرة للأدوية تقدمها في تطوير لقاحات، قد يبدأ توزيعها قبل نهاية العام، حسب وكالة «رويترز».

لكن برنت تراجع 75 سنتاً إلى 47.86 دولاراً للبرميل، بعدما هبط سعره دولاراً في وقت سابق، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً إلى 44.99 دولاراً للبرميل بعدما جنى 1.8% أمس الأربعاء.

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وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز: «رغم وجود عدد من الأسس القوية التي ترفع الأسواق، خاصةً تطوير اللقاحات الذي يدعم النفط، لا تزال المخاوف قائمة». وأفادت بيانات بأن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 754 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وانخفضت المخزونات في نقطة التسليم لخام غرب تكساس في كاشينغ بأوكلاهوما 1.7 مليون برميل.

لكن الطلب على البنزين في الأسبوع انخفض بـ 128 ألف برميل يوميا إلى 8.13 ملايين برميل يومياً، الأدنى منذ يونيو الماضي، ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماع أوبك في الأسبوع المقبل الذي ستؤدي نتائجه على الأرجح إلى دعم الحفاظ على التوازن الحالي على الأقل.