اتفاق لتمويل إقامة أكبر حقل بحري لطاقة الرياح في العالم

توربينة غرب فرنسا (أرشيفية: أ ف ب).

أعلنت مجموعة «إس إس إي» للطاقة وشريكتها النرويجية «إكوينور»، الخميس، أنهما وافقتا على قرار الاستثمار في إقامة أكبر حقل بحري لطاقة الرياح في العالم قبالة السواحل البريطانية.

وفي بيانين أصدرتاهما، أوضحت المجموعتان اللتان تمتلكان حصصًا متساوية في المشروع أنهما وافقتا على تمويل المرحلتين الأوليين من المشروع، وتبلغ تكلفتهما ستة مليارات جنيه استرليني، بحسب «فرانس برس».

ثلاث مراحل لتنفيذ المشروع

ومن المقرر أن ينفذ المشروع على ثلاث مراحل حتى سنة 2026، على أن يكون هذا الحقل عند إنجازه أكبر مزرعة لطاقة الرياح في العالم. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى في 2023-2024.

ويقع حقل «دوغر بانك» في بحر الشمال، قبالة ساحل إنجلترا الشمالي الشرقي، وتبلغ طاقته الإجمالية 3.6 غيغاوات، أي ما يعادل استهلاك ستة ملايين أسرة أو نحو 5% من إنتاج الكهرباء في بريطانيا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار في المشروع تسعة مليارات جنيه خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026، ويضم ثلاثة مواقع قدرة كل منها 1.2 غيغاوات. وستكون «إس إس إي» مسؤولة عن مرحلة الإنشاء، في حين تتولى «إكوينور» مهمة التشغيل.