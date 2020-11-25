النفط يغلق عند ذروة قياسية لم يبلغها منذ انتشار «كورونا»

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفع النفط نحو 4% الثلاثاء ملامسا ذرى لم يبلغها منذ مارس حيث أثار لقاح ثالث واعد للوقاية من فيروس كورونا الآمال في تعافي الطلب على الوقود في حين شرع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في إجراءات انتقاله إلى البيت الأبيض.

صعد خام برنت 1.80 دولار بما يعادل 3.9 % ليتحدد سعر التسوية عند 47.86 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 44.91 دولار، مرتفعا 1.85 دولار أو 4.3%. وأغلق كلا الخامين على أعلى مستوى منذ السادس من مارس، حسب رويترز.

قالت أسترا زينيكا إن لقاحها لمرض كوفيد-19 فعال بنسبة 70 بالمئة في التجارب وقد تصل فعاليته إلى 90 %، مما يتيح سلاحا محتملا آخر في المعركة مع الجائحة بعد نتائج إيجابية من «فايزر-بيونتك» و«مودرنا». لكن اللقاح لن يتاح قبل عدة أشهر، مما يعني على الأرجح استمرار القيود المفروضة على السفر والأنشطة الأخرى خلال العام القادم لمحاولة احتواء انتشار المرض.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، ûمجمع البترول تداولاته تسير في ركاب اللقاح.. إلى أن نجتاز الجائحة، ستظل السوق تكابد طلبا ضعيفا سيبقي على تخمة المعروض».