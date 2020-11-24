إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم بعد زيادة ثروته 7.24 مليار دولار في يوم واحد

إيلون ماسك بالقرب من برلين، 3 سبتمبر 2020 (أ ف ب).

تجاوز إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بيل غيتس، ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم، وفقًا لتصنيف وكالة «بلومبرغ» للمليارديرات.

وازدادت ثروة رجل الأعمال البالغ 49 عامًا والمولود في جنوب أفريقيا بمقدار 7.24 مليار دولار يوم الإثنين وحده، لتصل إلى 128 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

جيف بيزوس

وكان المدير التنفيذي الحاضر عبر وسائل الإعلام والمؤسس المشارك لشركة الفضاء «سبايس إكس» قد تقدم في غضون أسابيع قليلة على مارك زوكربيرغ، مالك «فيسبوك»، وبرنار أرنو رئيس مجموعة «إل في إم إتش» الفاخرة.

وعلى منصة المليارديرات، يقف اليوم خلف جيف بيزوس، مؤسس الشركة العملاقة للتجارة الإلكترونية «أمازون»، الذي تقدر ثروته بنحو 182 مليار دولار. وينضم إليهما ثالثا بيل غيتس مع ثروة تقدر بنحو 127.7 مليار دولار. وقد تلاشت ثروة المؤسس المشارك السابق لشركة مايكروسوفت، لأنه خصص جزءًا كبيرًا منها لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية.

الأغنياء يزدادون غنى

وتقول «بلومبرغ» أن ثروة الأكثر غنى ازدادت بمقدار 1.3 تريليون دولار منذ يناير، بزيادة بلغت 23% بعد أن تسبب وباء «كوفيد-19» بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وأدى إلى تسريح العمال وقاد إلى إفلاس كثير من الشركات في الولايات المتحدة.

سهم « تسلا » المتصاعد

ويعزى الارتفاع السريع الذي حققه إيلون ماسك ضمن تصنيفات الأكثر ثراء إلى سهم «تسلا» المتصاعد في وول ستريت، الذي ارتفع بأكثر من 500% منذ بداية العام، وتبلغ قيمة الشركة الآن 495 مليار دولار. وسمح هذا لماسك الذي يمتلك نحو 18% من الشركة، بأن يكسب 100 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأصبحت المجموعة مربحة، وتعزز نشاطها في الأسابيع الأخيرة بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، الذي وعد بإعطاء دفعة لتطوير السيارات الكهربائية والإعلان عن دخول المجموعة قريبا في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 المرموق.

وسيسمح هذا لسهم «تسلا» بأن يصبح ضمن العديد من المنتجات المالية التي تتبع تقلباتها تلقائيا صناديق المؤشرات المتداولة «إي تي إف»، التي ستسهم في توسيع نطاقها. تستفيد «تسلا» عمومًا من حماسة العديد من المستثمرين لما يعتبرونه مستقبل السيارات. ورغم أنهما تبيعان عددا أكبر بكثير من السيارات، إلا أن شركتي السيارات الأكثر تقليدية «جنرال موتورز» و«فورد» تبلغ قيمتهما 64 مليار دولار و35 مليار دولار في سوق الأسهم، على التوالي.