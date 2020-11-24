تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب والفضة

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ أواخر أكتوبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء وسط التفاؤل بقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مؤخراً وتسعير الأسواق لاقتراب تولي بايدن بشكل رسمي زمام أمور البيت الأبيض خلفاً لترامب والتطورات الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة حول التحفيز.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم مارس القادم 0.94% لتتداول عند 23.52 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.74 دولار للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.76 دولار للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.10%.

ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأميركي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.5% في أغسطس الماضي، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 5.3% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أغسطس.

كما أن إعلان إدارة الخدمات العامة الأميركية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأميركية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من يناير من العام المقبل 2021، الأمر الذي يليه إطلاق عملية انتقال رسمية للسلطة في الولايات المتحدة.

حيث يخطط بايدن لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، ويأتي ذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي جرى إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

يذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى.