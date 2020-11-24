بورصة طوكيو تفتح على ارتفاع كبير بعد موافقة ترامب على بدء عملية نقل السلطة لبايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 09:06 صباحا

افتتحت بورصة طوكيو جلسة التعاملات صباح الثلاثاء على ارتفاع كبير مدفوعة بموافقة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على بدء عملية نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، والنتائج الإيجابية التي حقّقها لقاح ثالث مضادّ لكوفيد-19.

وفي أول جلسة تعاملات بعد عطلة أسبوعية مطوّلة في اليابان استمرت ثلاثة أيام، سجّل مؤشّر نيكاي 225 الرئيسي في مستهلّ التداولات ارتفاعاً بنسبة 1.91% (486.82 نقطة) ليصل إلى 26014.19 نقطة.

بدوره قفز مؤشّر توبيكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2% (34.51 نقطة) ليبلغ 1761.90 نقطة.

وقبيل وقت قصير من افتتاح بورصة طوكيو، أعلن ترامب أنّه سمح ببدء عملية نقل السلطة إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرّغم من عدم إقراره صراحة بهزيمته أمام المرشح الديموقراطي، بعد أكثر من أسبوعين من تأكّد هذه الهزيمة.

وحتى قبل هذا الإعلان كانت بورصة طوكيو تستعدّ لتسجيل ارتفاعات في أول جلسة لها بعد العطلة المطوّلة، لتلحق بذلك بركب أسواق مالية أخرى ارتفعت الإثنين بدفع من النتائج المشجّعة التي حقّقتها أولى اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجدّ.

كما ساهم في المكاسب التي حقّقتها السوق المالية اليابانية التقارير الإعلامية التي أفادت بأنّ الرئيس الأميركي المنتخب سيعيّن رئيسة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين وزيرة للخزانة، في معلومة أتاحت لوول ستريت بأن تغلق على مكاسب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن
دولى
بعد الاستغناء عنه.. رسالة وداع من يحيى الزليطني لجماهير «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
الرياض تنفي تقارير عن لقاء بين ولي العهد السعودي ونتانياهو في المملكة
دولى
ذهول في الصحافة الإيطالية مما يقدمه إبراهيموفيتش.. وتصفه بـ«الساحر المصاب»
رياضة عالمية
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
محمد رمضان يثير الجدل بعد انتشار صوره مع مشاهير إسرائيليين
ثقافة وفن
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
«آبل» تطلق تحديثا يشكل إزعاجًا لـ«فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
وليامز تدعو الليبيين إلى مواجهة «من يحاربون» لإبقاء الوضع في البلاد دون تغيير
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا» قبل طرحه بالأسواق