جونسون يكشف خطته لما بعد الإغلاق.. ويرحب بلقاح «أسترازينيكا»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن. (أ ف ب)

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، بالتفاصيل خطته للقيود المحلية التي ستفرض في مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» لتحل محل الإغلاق في إنجلترا في مطلع ديسمبر، التي تستند إلى تكثيف الفحوص.

وقال جونسون في بيان: «في إنجلترا، يتباطأ ارتفاع عدد الحالات الجديدة» مضيفًا: «لم تنتهِ الصعوبات بعد لكن مع توسع نطاق الفحوص واقتراب مرحلة بدء اللقاحات، فإن نظام القيود المحلية سيساهم في إبقاء الفيروس تحت السيطرة»، وفق «فرانس برس».

إعادة فتح المتاجر غير الأساسية والمطاعم

وسيتحدث الزعيم المحافظ الذي أُجبر على حجر نفسه لمدة 14 يومًا بعد اتصاله بنائب ثبتت إصابته بالفيروس، افتراضيًّا في فترة ما بعد الظهر قبل مؤتمر صحفي مقرر عقده قرابة الساعة 19.00 ت غ. وبحسب وسائل الإعلام، فإن جونسون سيعلن بعد الظهر أمام النواب إعادة فتح المتاجر غير الأساسية والحانات والمطاعم اعتبارًا من 3 ديسمبر، وهي محرك أساسي للاقتصاد الذي أُضعف بسبب الوباء، خلال فترة الأعياد.

وستخفف القيود في بعض أيام عطلة الميلاد، وهناك محادثات جارية بين الحكومة وسلطات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لمحاولة اعتماد مقاربة موحدة، حيث تقرر كل مقاطعة بريطانية عادة استراتيجيتها الصحية الخاصة.

في إنجلترا، تستعيد خطة القيود المحلية، التي صادق عليها مجلس الوزراء الأحد، القيود نفسها التي كانت مفروضة قبل الإغلاق لأربعة أسابيع الذي أُعلن في 5 نوفمبر، لكن سيتم وضع عدد أكبر من المناطق في مستوى أكثر تشددًا. وسيكشف مستوى القيود في كل منطقة الخميس.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، لمحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية، «حتى يتم تلقيح الفئات الأساسية من السكان، يجب أن نواصل العمل لإبقاء الأمور تحت السيطرة، لكنني آمل أن يرى الناس أن هناك مشكلة».

لقاح أسترازينيكا

وعلى «تويتر»، رحب بوريس جونسون بإعلان شركة «أسترازينيكا» تطويرها لقاحًا ضد «كوفيد-19» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد» تبلغ فعاليته 70% في المتوسط، وحتى 90 في المئة في بعض الحالات. وكانت شركة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا» أعلنت في بيان الإثنين أنها طورت لقاحًا مضادًّا لـ«كوفيد-19» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد»، فعّال بما متوسطه 70%.

وقال جونسون: «هذه النتائج مشجعة جدًّا وتمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في معركتنا ضد كوفيد-19». وأضاف: «هناك مزيد الفحوص التي يتوجب القيام بها لكن هذه نتائج رائعة».

برنامج فحوص مكثفة

وهذه الخطة ستترافق مع برنامج فحوص مكثفة سريعة للسكان في المناطق المصنفة: «عالية الخطر». وهذا ما حصل خلال التجربة التي اعتُبرت «ناجحة» في ليفربول (شمال غرب)، حيث تم فحص أكثر من 200 ألف شخص من مطلع نوفمبر كما أعلنت الحكومة في البيان.

وعلى المدى الطويل سيتمكن الأشخاص الذين خالطوا حالة إيجابية من الخضوع للفحص بانتظام ما يتيح لهم تجنب عزل لمدة 14 يومًا وهو إلزامي في الوقت الراهن، ويخضع له حاليًا رئيس الوزراء. وسيتم إطلاق مشروع رائد الأسبوع المقبل في ليفربول وسيوسع نطاقه في حال نجاحه ليشمل المعالجين الطبيين في ديسمبر، ثم بقية انحاء البلاد في يناير.

وبريطانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من الوباء، أحصت أكثر من 55 ألف وفاة وأكثر من 1.5 مليون إصابة.