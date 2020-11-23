شركة «دانون» الفرنسية ستلغي 2000 وظيفة إدارية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 03:03 مساء
شعار دانون في مصنع وايت بلاينز قرب نيويورك في 7 يناير 2019.

أعلنت شركة «دانون» الفرنسية للصناعات الغذائية التي تراجعت مبيعاتها بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الإثنين نيتها إلغاء 2000 وظيفة في مقارها في فرنسا والخارج «لتبسيط» تنظيمها وإعادة تحريك النمو.

وصرح رئيس مجلس إدارة «دانون» إيمانويل فابر لـ«فرانس برس» في فرنسا بأنه سيجري تسريح 400 إلى 500 شخص أساسا من المديرين والمسؤولين، مضيفًا أن «عملية التسريح ستطال كل بنى الفرق المشتركة كمقارنا في أمستردام وسنغافورة وباريس»، موضحا أن الخطة التي تدعى «محليا أولا» ترمي إلى «توطيد القدرة على المستوى المحلي» وفي الدول التي تنشط فيها الشركة.

وجاء في بيان أن المجموعة تتوقع «تراجع نفقاتها العامة والإدارية بـ700 مليون يورو ما يمثل 20% من تكاليف بنية المؤسسة».

وتراهن «دانون» على «موارد جديدة للإنتاج الصناعي تسمح بخفض كلفة المنتجات المطروحة للبيع بـ300 مليون يورو»، وتنوي المجموعة توفير مليار يورو بحلول 2023.

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