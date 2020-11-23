كبير خبراء «المركزي الأوروبي»: أزمة «كوفيد-19» أصابت الاقتصاد بـ«ضعف مستدام»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 08:30 صباحا
مقر البنك المركزي الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال كبير الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي فيليب لاين، إن إجمالي الناتج المحلي لن يعود إلى مستويات العام 2019 قبل خريف 2022. مضيفا أن التأثيرات ستكون طويلة الأمد، مثلا على صعيد الثقة والادّخار والعودة إلى العمل، على الرغم من اللقاح ستكون هناك خسائر مستدامة، «الاقتصاد الأوروبي سيخرج من هذه الأزمة بضعف مستدام».

واستبعد عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات العام 2019 قبل خريف العام 2022، معتبرا أن مؤشرات التعافي لن تظهر في الأسابيع المقبلة.

وصرّح الخبير الاقتصادي الأيرلندي في مقابلة مع جريدة «ليزيكو» الفرنسية: «ما نراقبه عن كثب هو تفشي الفيروس الذي يقيّد بشكل حتمي سلوك المستهلكين أكثر مما تفعل تدابير العزل»، مشددا على أهمية «معرفة كم سيطول هذا الأمر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع: «ما يبدو مؤكدا في المقابل هو أن الأسابيع الأخيرة من العام 2020 لن تشهد تحسنا».

وقال لاين: «طالما أن اللقاح لم يوزّع على نطاق واسع، سنبقى في فترة ضبابية. اللقاح يمنح آفاقا لنهاية العام المقبل وللعام 2022، وليس للأشهر الستة المقبلة».

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