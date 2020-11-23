تعرف على سعر لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا» قبل طرحه بالأسواق

لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة موديرنا، (أرشيفية: رويترز)

بعد انتظار وترقب داما لفترة طويلة كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، الأحد، عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركته، والذي حقق نتائج واعدة جدا بمرحلة التجارب، وينتظر العالم طرحه خلال أسابيع قليلة.

وقال بانسل لصحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية أن «موديرنا» ستحدد للحكومات سعرا يتراوح ما بين 25 و37 دولارًا لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتمادا على الكمية المطلوبة، بحسب «سكاي نيوز».

ونقل عنه قوله: «لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا»، وفق ما أوردت «رويترز».

والاثنين الماضي، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في المحادثات مع الشركة، إن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع «موديرنا» لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولارًا للجرعة.