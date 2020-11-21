السودان يقرر تخفيض أسعار البنزين والديزل للمستهلكين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 09:29 مساء
محطة وقود في السودان. (الإنترنت)

 قال القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبد الرحمن في مؤتمر صحفي السبت إن الحكومة قررت تخفيض أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، بحسب «رويترز».

وكانت الحكومة السودانية أعلنت على لسان القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين السوداني نهاية شهر أكتوبر الماضي عن زيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري.

وقال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي حينها، إن «الديزل سيباع مقابل 46 جنيها سودانيا أي 0.8364 دولار للتر، والبنزين بسعر 56 جنيها للتر». وكان سعر البيع السابق 23 جنيها للديزل و28 جنيها للبنزين، في حين يساوي الدولار الأمبركي 55.0002 جنيه سوداني.

يذكر أن الحكومة عقدت مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر الماضي، شاركت فيه "قوى الحرية والتغيير"، ووأوصى برفع الدعم عن الوقود والمحروقات كخطوة لإيقاف التدهور الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني.

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