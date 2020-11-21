عمال خدمات النظافة وسائقو شاحنات نقل القمامة بسرت يعلقون عملهم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 21 نوفمبر 2020, 09:16 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

علق العاملون بقسم خدمات النظافة وسائقو شاحنات نقل القمامة من التجمعات والأحياء السكنية عملهم بالشركة العامة لخدمات النظافة بسرت.

وقال رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بشير لاحرش،  إلى بوابة «الوسط»، إن تعليق العمل من عاملي خدمات النظافة بالشركة اليوم السبت، جاء نتيجة تأخر مرتباتهم الشهرية  منذ أكثر من 8 أشهر متتالية دون تدخل وزارة الحكم المحلي بالحكومة والبلدية لحلها.

وطالب المجلس البلدي سرت، بضرورة التدخل لحل مشكلة توقف خدمات النظافة بالبلدية، والتي ستجعل تكدس القمامة بمختلف التجمعات والشوارع والميادين بسرت في مظهر غير لائق.

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