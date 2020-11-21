ولاية سودانية تسجل نسبة تضخم 351.3%

شاب يعمل في مخبز بالسودان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير الجهاز القومي للإحصاء بولاية الجزيرة السودانية، الدكتور عوض السيد، أن الولاية سجلت أعلى نسبة تضخم في السودان في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت 351.33%، مقارنة بـ229.85% في عموم البلاد.

وقال السيد، في مؤتمر صحفي عقد بأمانة حكومة الولاية بمدني، الثلاثاء، إن صرف المواطنين على السلع الأساسية في ولاية الجزيرة أعلى من جميع ولايات السودان، مؤكدًا أن المشروعات التي تتبناها الولاية ستسهم في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية محمد عبد الرحمن، في الحكومة الاتحادية الأزمات التي تعاني منها ولاية الجزيرة في توفير السلع الاستراتيجية المدعومة، معلنًا أن نسبة الوارد اليومي من دقيق الخبز تبلغ 13% من الاستهلاك اليومي .

ولفت إلى الانفجار السكاني الذي شهدته الولاية خلال السنوات الأخيرة مما أسهم في زيادة الضغط على السلع المدعومة، مطالبًا الحكومة المركزية بإعادة تقسيم الموارد والتوزيع وفق التعداد السكاني والثقافة الغذائية.

وكشف عبد الرحمن تبني اللجنة الاقتصادية جملة من المشروعات الطموحة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين عبر فتح 503 مراكز للبيع المخفض في الأحياء إلى جانب إنفاذ مشروع «سلعتي» عبر الجمعيات التعاونية، الذي استفادت منه 3 آلاف أسرة في الولاية كمرحلة أولى، إضافة لمشروع «أسواق الجمعة» لتوفير السلع الأسبوعية .

وأضاف: «شرعنا في تنفيذ مشروع دعم الإنتاج بمجمعات الألبان بهدف تجميع الأبقار في مجمعات تتوافر فيها الرعاية البيطرية والأمن والصحة، ومشروع زراعة 300 ألف فدان قمحًا ضمن العروة الشتوية كمخزون إستراتيجي للولاية»، كاشفًا عن دعم الولاية للعلاج المجاني بأكثر من 20 مليون جنيه.

كما أشار الى التدابير التي وضعتها الولاية لمراقبة توزيع العلاج المجاني ومحاربة التجاوزات، مشيدًا بجهود لجان الخدمات والمقاومة في الرقابة الميدانية.