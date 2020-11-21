دعوة إلى مجموعة العشرين لتغطية عجز بـ4.5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا

شعار اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين افتراضيا في الرياض, 23 فبراير 2020. (أ ف ب)