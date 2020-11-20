اتفاق مبدئي بين صندوق النقد ومصر لصرف 1.6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 09:49 صباحا
مقر صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط ثان بقيمة 1.6 مليار دولار مساعدة لمصر في إطار برنامج دعم.

وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد». والبرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية يمتدّ على 12 شهرا وقد أقرّ في إطار يطلق عليه الصندوق اسم «اتفاق الاستعداد الائتماني»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد مراجعة تنفيذ البرنامج، توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المصرية لصرف قسط ثان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفق بيان نشره الصندوق بالعربية على موقعه الإلكتروني. وأضاف البيان أن الاتفاق «يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتمّ خلال الأسابيع القادمة».

الاقتصاد المصري حقق «أداء أفضل من المتوقع»
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقّق «أداء أفضل من المتوقع برّغم جائحة كوفيد-19»، وقدّر أن «الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهمت في الحدّ من آثار الأزمة».

من جهة أخرى، تواصل الأزمة الإضرار بقطاع السفر والسياحة. وقال الصندوق في هذا الصدد، «لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيّم بشكل كبير على الأفق في ظلّ الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19».

وبسبب الجائحة جرت المباحثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عبر منصة إلكترونية بين 4 و15 نوفمبر. وعلاوة على هذا البرنامج، تلقّت مصر تمويلات من صندوق النقد الدولي أقرت في 11 مايو بقيمة 2,8 مليار دولار عبر «أداة التمويل السريع».

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