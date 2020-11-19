صندوق النقد: انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال صعبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 03:18 مساء
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن. (رويترز)

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس، أن انتعاش الاقتصاد العالمي «لا يزال صعبا» بسبب تجدد جائحة «كوفيد-19» في كثير من الدول.

وأوضحت في مدونة نشرت قبل قمة العشرين: «في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق» مع لقاحات باتت في مراحلها الأخيرة يبقى الانتعاش الاقتصادي «عرضة لانتكاسات»، حسب وكالة «فرانس برس».

في هذا الإطار، ناشدت جورجييفا دول مجموعة العشرين بذل «جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية الأخيرة حول كل المنتجات والخدمات الطبية بما في ذلك تلك المرتبطة باللقاحات».

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