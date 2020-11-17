السعودية تشير إلى الاستعداد لتعديل اتفاق «أوبك+» حول خفض الإنتاج

وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي في جدة، 17 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

قالت المملكة العربية السعودية، العضو الرئيسي في مجموعة «أوبك+» التي تضم بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاءها، إن منتجي النفط يجب أن يكونوا مستعدين لتعديل اتفاقهم الحالي بشأن خفض الإنتاج من أجل منع تراجع الأسعار مرة أخرى.



وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في خطاب مباشر قبل اجتماع المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها ومن بينهم روسيا: «يجب أن نكون مستعدين لتعديل شروط اتفاقنا إذا لزم الأمر»، وأضاف أن «المرونة والاستباقية يجب أن تبقيا هما المبادئ التوجيهية لمداولاتنا اليوم وفي المستقبل»، حسب وكالة «فرانس برس».



وهنأ الأمير عبدالعزيز نظراءه في «أوبك+» بالالتزام بتحقيق أهداف التخفيضات حتى الآن، وقال: «لقد حققنا 99.5%» من الأهداف المتفق عليها، مع تذكير الدول الأخرى بأنه «يجب علينا الحفاظ على التزام عالٍ».



يلتزم التحالف حاليا بتخفيضات كبيرة في الإنتاج تم الاتفاق عليها في أبريل من أجل حماية الأسعار من تراجع مشابه لما حصل، عندما انهار الطلب العالمي في أعقاب الموجة الأولى من جائحة فيروس «كورونا المستجد».



وفقًا للاتفاق الساري حاليا، من المقرر أن يتقلص الخفض الحالي في الإنتاج البالغ 7.7 مليون برميل يوميا إلى 5.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021.



برغم تحسن السوق على وقع الأخبار المشجعة حول عدد من لقاحات «كوفيد-19»، يتوقع عديد مراقبي السوق أن يؤجل تاريخ شهر يناير لثلاثة إلى ستة أشهر. وسيتم التوافق على التأجيل في الاجتماع التالي للمجموعة في 30 نوفمبر و1 ديسمبر.



وتسببت عودة حقول النفط الليبية للإنتاج إلى مليون برميل يوميا، وفقًا لمؤسسة النفط الوطنية الليبية، في مزيد من الضغط على الأسعار. وحصلت ليبيا، مثلها مثل فنزويلا وإيران، على استثناءات من خفض الإنتاج.