استئناف الرحلات الجوية التجارية لمطار هافانا الدولي

شخصان يسيران في مطار خوسيه مارتي الدولي بكوبا.10نوفمبر2020. (فرانس برس)

أعلنت السلطات الكوبية أن مطار هافانا الدولي المغلق منذ 24 مارس بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، بدأ العمل مجددًا مع استقبال رحلات تجارية، وجاء على الموقع الرسمي «كوبا ديبايت» أن «هيئة الملاحة المدنية في كوبا تعلن أنه تقرر استئناف العمليات الجوية التجارية ورحلات منتظمة وعارضة في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا».

وينص البروتوكول الصحي على أنه يتعين على كل مسافر إجراء اختبار الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» عند وصوله إلى كوبا، ثم الحد من تنقلاته إلى حين صدور نتائج الفحص وعموماً بعد 24 ساعة. وبعد خمسة أيام، سيتعين عليه إجراء فحص جديد. وستقاس درجة حرارة الوافدين في المطار.

وأوضح الموقع «من المرتقب فرض ضريبة صحية من أجل تغطية تكاليف البروتوكولات المطبقة» لكن دون تحديد قيمتها، ومطار العاصمة هو آخر مطار يعاد فتحه في الجزيرة، بعدما فتحت المطارات الخمسة الأخرى أبوابها اعتبارًا من 17 أكتوبر بهدف إعادة اطلاق الموسم السياحي الذي تضرر بشدة من جراء الوباء.

وقد وجهت الأزمة الصحية، ضربة قاسية للجزيرة التي تعاني أصلاً عقوبات أميركية. وكانت السياحة أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في البلاد مع عائدات بلغت مليارين و645 مليون دولار العام 2019، تسجل تراجعا أساسًا.

وبين يناير ومارس 2020 وفيما كانت الحدود لا تزال مفتوحة، لم تستقبل كوبا الا 189466 سائحًا، وهو ثلث عدد الوافدين في الفصل الأول من العام 2019 (36.3%)، ويبدو أن كوبا التي تعد 11.2 مليون نسمة سيطرت على انتشار الوباء مع تسجيل 7392 حالة بينها 130 حالة وفاة، وهو عدد أقل بكثير مما يسجل في الدول المجاورة لها في الكاريبي وأميركا اللاتينية.