«ستاندرد آند بورز» يغلق على مستوى قياسي بدعم من نتائج أعمال وتفاؤل بشأن اللقاح

مقر المؤشر ستاندرد آند بورز 500. (الإنترنت)

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500، لمستوى قياسي عند الإغلاق اليوم الجمعة، في ظل نتائج أعمال إيجابية ساعدت في زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد إلى جانب آمال في نجاح لقاحات لكوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 399.64 نقطة، بما يعادل 1.37%، إلى 29479.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 48.14 نقطة، أو 1.36%، إلى 3585 نقطة.

كما وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 119 نقطة، أو 1.02%، إلى 11829.29 نقطة، بحسب رويترز.

وتسببت بيانات إيجابية من دراسة لقاح فايزر للفيروس، يوم الإثنين الماضي، في قفزة دفعت ستاندرد آند بورز 500 لتحقيق مكسب أسبوعي 2.2% ومنحت داو زيادة أسبوعية 4%.

لكن ناسداك الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه تراجع 0.6% على أساس أسبوعي، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا التي استفادت من أوضاع ملازمة المنزل.