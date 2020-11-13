مهلة جديدة 15 يوما لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

تطبيق تيك توك (أرشيفية: الإنترنت)

منحت الإدارة الأميركية مهلة إضافية 15 يوما للشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، لإعادة هيكلة نشاطاتها في الولايات المتحدة، ما يبعد موقتا شبح حظره في هذا البلد.

وجاء في وثيقة صادرة عن القضاء نشرت الجمعة، أن أمام «بايت دانس» الشركة الأم المالكة لتطبيق «تيك توك» حتى 27 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق لبيع أصولها، مع شركات أميركية لتبعد اتهامات بالتجسس لحساب الصين وجهتها إليها إدارة دونالد ترامب، بحسب وكالة فرانس برس.

ووقع الرئيس الأميركي مرسوما في 14 أغسطس، يرغم «بايت دانس» على بيع نشاطاتها الأميركية في غضون 90 يوما لأنها تشكل تهديدا على «أمن الولايات المتحدة القومي».

ومع انتهاء المهلة الخميس، منحت اللجنة الحكومية المكلفة الاستثمارات الأجنبية، مهلة إضافية مساء الخميس لهذه المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة وتضم أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

وتقدمت «تيك توك» الثلاثاء الماضي، بطلب لدى محكمة في واشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ، وطالبت بمهلة 30 يوما.

وفي نهاية سبتمبر، عرضت «بايت دانس» و«تيك توك» تأسيس شركة جديدة تضم مجموعة «أوراكل» الأميركية للمعلوماتية كشريك تكنولوجي في الولايات المتحدة ومجموعة «وولمات» العملاقة كشريك تجاري.

ويبدو أن المشروع يناسب الإدارة الأميركية، لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.

وأتت المهلة الجديدة لتضاف إلى قرار صادر عن وزارة التجارة الخميس، سمح للتطبيق بالإفلات من أحكام مرسوم آخر كان يهدده بالحظر أيضا، فقد قررت الوزارة احترام قرار صادر عن محكمة بنسيلفانيا الفدرالية التي علقت في 30 أكتوبر تطبيق مرسوم بعدما لجأت إليها ثلاثة أطراف توفر مضامين لتطبيق «تيك توك».

وكانت إدارة ترامب عبر وزارة العدل، استأنفت الحكم.