«فولكسفاغن» الألمانية تزيد استثماراتها في تكنولوجيا المستقبل

المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات «فولكسفاغن». (الإنترنت)

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، الجمعة، أنها ستزيد استثماراتها في التكنولوجيا الذكية والمراعية للبيئة مع تعزيز جهودها للاستحواذ على جزء من سوق السيارات الكهربائية الآخذ بالنمو السريع.

وتنوي أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات تخصيص 85.1 مليار يورو بحلول 2025 «في مجال الكهرباء والتكنولوجيا الرقمية والقطارات الهجينة»، ما يشكل حوالى نصف نفقاتها لتلك الفترة في إطار «تحولها إلى شركة للنقل الرقمي»، بحسب وكالة فرانس برس..

ويأتي ذلك في إطار مخصصات تمويل على خمس سنوات، يقدمها مجلس إدارة الشركة سنويا، ويشكل زيادة 60 مليون يورو في البحث والتطوير للفترة بين 2020 و2024.

وتجهد الشركة على غرار مجموعات أوروبية أخرى لاحترام معايير الانبعاثات المحددة، من قبل الاتحاد الأوروبي للتخلص من انعكاسات فضيحة «ديزلغايت»، التي تتعلق ببمرجيات جهزت بها 11 مليون سيارة، تسمح بالغش حول مستويات الانبعاثات.

وسيخصص 35 مليار دولار تقريبا، لتطوير بطاريات كهربائية للسيارات، و11 مليارا آخر للسيارات الهجينة من طرازات متوافرة حاليا.

وقال المسؤول في الشركة برند اوسترلوه «تلتزم فولكسفاغن بالكامل نظام نقل مراع للبيئة».

وأوضحت الشركة التي تشمل ماركات، مثل أودي وبورش وسكودا، إنها تتوقع إنتاج 26 مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2030 مع نيتها إطلاق 70 طرازا كهربائيا بات 20 منها طور الإنتاج.