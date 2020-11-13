أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 08:56 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متأثرة بمخاوف من تباطؤ التعافي في الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب على الوقود، بسبب الارتفاع المتسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنها ظلت على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي بدعم من آمال التوصل إلى لقاح.

ونزل خام برنت 75 سنتا أو 1.7% إلى 42.78 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.6% أمس الخميس، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أو 2.2%، إلى 40.23 دولار للبرميل، بعد أن فقدت 0.8٪ أمس، حسب وكالة «رويترز».

وزادت بيانات الحكومة الأمريكية أيضا من الضغط ، حيث ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع انخفاض متوقع قدره 913 ألف برميل.

وقال المحلل في شركة «داياشي كوموديتس»، كويشي موراكامي، إن التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة أدت إلى تراجع المعنويات، وسط زيادة حادة في إصابات «كورونا» والقيود الاجتماعية الجديدة.

وأضاف: «من المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت الضغط الأسبوع المقبل، إذا استمر انتشار الوباء في التسارع في أجزاء كثيرة من العالم».

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