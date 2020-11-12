«بوينغ» ترفع توقعاتها لطلب الصين شراء طائرات بعد تعافيها «القوي» من أزمة «كورونا»

طائرة «بوينغ 737 ماكس» خلال طلعة تجريبية في سياتل، 29 يونيو 2020 (أ ف ب).

أعلن صانع الطائرات الأميركي العملاق، «بوينغ»، الخميس أنه يتوقع أن تشتري الصين أكثر من 8600 طائرة جديدة تصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار في العقدين المقبلين.

وتلقت صناعة الطيران العالمية ضربة موجعة بسبب تفشي فيروس «كورونا»، لكن الصين تمكنت من السيطرة عليه وعادت رحلاتها الجوية الداخلية إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبًا رغم أن الرحلات الدولية لا تزال محدودة، وفق «فرانس برس».

المحرك الأساسي لنمو صناعة الطيران

وقالت الشركة الأميركية إن الصين ستكون المحرك الأساسي لنمو صناعة الطيران على مستوى العالم في العشرين عامًا المقبلة، مستندة إلى تعافيها «القوي» من أزمة الفيروس وسرعة نمو طبقتها المتوسطة، بالإضافة إلى التوسع المدني والاقتصادي.

وتوقعت «بوينغ» أن يترافق ذلك مع نمو حركة الركاب السنوية في الصين بنسبة 5.5%، بعد استحواذ الدولة الشيوعية على نحو ربع نمو حركة الطيران في العالم في العقد الماضي.

وكانت توقعات الشركة الأميركية العام الماضي للعقدين المقبلين قد قدرت حاجة الصين إلى 8090 طائرة بقيمة 1.3 تريليون دولار.

عملية فحص مطولة

وهذا العام كان صعبًا جدًّا على «بوينغ»، التي أعلنت خسارة فصلية أخرى في أكتوبر، وقالت إنها تتطلع إلى خفض قوتها العاملة لتصبح 130 ألفًا بحلول نهاية العام 2021 مقابل 160 ألفًا قبل انتشار الفيروس.

وتخضع طائرة «737 ماكس» الأكثر مبيعًا لـ«بوينغ» لعملية فحص مطولة من قبل هيئات الطيران الناظمة من أجل السماح لها بالتحليق مجددًا، بعد حادثي تحطم أوديا بحياة 346 شخصًا وأديا إلى سحبها من الخدمة أوائل العام الماضي. وكانت الصين أول دولة تحظر الطائرة بعد الحوادث المميتة.