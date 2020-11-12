الأحد.. توقيع «أكبر اتفاقية تجارية عالميا في إجمالي الناتج الداخلي» بين 15 دولة بدعم صيني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 03:45 مساء
عامل صيني في موقع بناء مشروع في كولومبو بسيرلانكا، 24 فبراير 2020 (فرانس برس).

توقع 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، الأحد، اتفاقا تجاريا مهما تدعمه الصين خلال قمة افتراضية بدأت الخميس.

ووفق «فرانس برس»، ستصبح هذه «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، بعد توقيع النص، أكبر اتفاقية تجارية في العالم في إجمالي الناتج الداخلي، حسب محللين.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الذي تعود فكرته إلى 2012، يشكل ردا صينيا على مبادرة أميركية تم التخلي عنها الآن. وهو يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة
وقال وزير التجارة الماليزي محمد عزمين علي قبل بدء هذه القمة التي تعقد بشكل افتراضي بسبب انتشار وباء كوفيد-19 «بعد ثماني سنوات من المفاوضات والدماء والبكاء وصلنا أخيرا إلى لحظة إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الأحد».

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك في تصريحات تمهيدية قبل القمة أن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع الجاري.

وكان يفترض أن تنضم الهند أيضا إلى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منها خوفا من غزو المنتجات الصينية الرخيصة الثمن لأسواقها. ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقا.

خطوة رئيسية لتحرير التجارة والاستثمار
وقال راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «آي اتش اس ماركيتس» إن الاتفاقية الجديدة التي يمثل أعضاؤها ثلاثين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل «خطوة رئيسية لتحرير التجارة والاستثمار» في المنطقة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 في الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا. ويرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد سنوات من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر التزاما في المنطقة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكسندر كابري الخبير في العلاقات التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.

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