أسعار النفط ترتفع مع تنامي الآمال بتراجع «أوبك+» عن زيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 08:54 صباحا
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مما رفع مكاسب الأسبوع إلى أكثر من 11% مع تنامي الآمال بأن منظمة «أوبك» وحلفاءها (أوبك+)، سيتوقفون عن الزيادة المزمعة في المعروض؛ حيث تسببت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تراجع الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 12 سنتا، أو 0.3%، إلى 41.57 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.2%، إلى 43.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار أمس الأربعاء، إن «أوبك +» قد تمدد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى العام 2021، أو تعمقها أكثر إذا لزم الأمر.

وقال محللون إن توقعات الاستهلاك الضعيفة زادت الضغط على «أوبك +» لكبح زيادة المعروض بمقدار مليوني برميل يوميا، المقرر إجراؤها في يناير، مع تأجيل السوق الآن.

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