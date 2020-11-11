تشغيل مطار هافانا الدولي المغلق منذ 24 مارس

شخصان يسيران في مطار خوسيه مارتي الدولي، 10 نوفمبر 2020, (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكوبية الثلاثاء، أن مطار هافانا الدولي المغلق منذ 24 مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سيبدأ العمل مجددا الأحد مع استقبال رحلات تجارية.

وجاء على الموقع الرسمي «كوبا ديبايت» أن «هيئة الملاحة المدنية في كوبا تعلن أنه تقرر استئناف العمليات الجوية التجارية ورحلات منتظمة وعارضة في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا»، بحسب وكالة فرانس برس.

وينص البروتوكول الصحي على أنه يتعين على كل مسافر إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد عند وصوله إلى كوبا، ثم الحد من تنقلاته لحين صدور نتائج الفحص وعموما بعد 24 ساعة، وبعد خمسة أيام، سيتعين عليه إجراء فحص جديد، فيما ستقاس درجة حرارة الوافدين في المطار.

وبحسب الموقع «من المرتقب فرض ضريبة صحية من أجل تغطية تكاليف البروتوكولات المطبقة» لكن دون تحديد قيمتها.

مطار العاصمة هو آخر مطار يعاد فتحه في الجزيرة، بعدما فتحت المطارات الخمسة الأخرى أبوابها اعتبارا من 17 أكتوبر بهدف إعادة اطلاق الموسم السياحي، الذي تضرر بشدة من جراء الوباء.

ووجهت الأزمة الصحية، ضربة قاسية للجزيرة التي تعاني أصلا من عقوبات أميركية، فيما كانت السياحة أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في البلاد مع عائدات بلغت مليارين و645 مليون دولار العام 2019، تسجل تراجعا أساسا.

وبين يناير ومارس 2020، وفيما كانت الحدود لا تزال مفتوحة، لم تستقبل كوبا إلا 189.466 سائحا، وهو ثلث عدد الوافدين في الفصل الأول من العام 2019 (36.3%).

ويبدو أن كوبا التي تعد 11.2 مليون نسمة، سيطرت على انتشار الوباء مع تسجيل 7392 حالة بينها 130 حالة وفاة، وهو عدد أقل بكثير مما يسجل في الدول المجاورة لها في الكاريبي وأميركا اللاتينية.