أسعار النفط ترتفع مدفوعة بانخفاض مخزون أميركا من الخام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 08:19 صباحا
مضخة نفط بالقرب من باريس، (أرشيفية: رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع، في حين استمرت الآمال في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا أو 1.1% إلى 44.09 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أيضا، أو 1.2% إلى 41.84 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات مجموعة صناعية أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 5.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بتخفيض قدره 913 ألف برميل فقط.

انخفاض المخزون الأميركي
وقال كبير استراتيجيي السوق في «آيه إكس آي»، ستيفن إينيس، إنه في تحد لتوقعات المحللين مرة أخرى، «أعلن معهد البترول الأميركي سحبا كبيرا في مخزونات النفط الخام»، مضيفا أن أسعار النفط تواصل الانتعاش على خلفية إعلان شركة فايزر عن لقاح.

ورغم أن أسعار النفط مدعومة بالأخبار الإيجابية عن اللقاح، إلا أن التوقعات الإجمالية للطلب على الوقود لا تزال غائمة وسط إعادة فرض قيود فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

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