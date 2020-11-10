معدل التضخم في السودان يصل إلى حوالي 230 بالمئة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 03:58 مساء
الجنية السوداني المحلي. (الإنترنت)

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 229,85% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ212,29% في سبتمبر السابق، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء، «سجل التغيير السنوي للتضخم معدلا بلغ 229,85% لشهر أكتوبر 2020، مقارنة بمعدل 212,29% لشهر سبتمبر السابق بارتفاع 17,56 نقطة، حيث كان معدل التغيير لمجموعة الأغذية والمشروبات 194.53% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 175.60 %»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويعاني السودانيون منذ أشهر، للحصول على الخبز والوقود والغاز المنزلي، فيما تشهد محال بيع هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات النفط الكبيرة.

وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم)، نتيجة مضاعفة السلطات أسعار الخبز ثلاث مرات.

وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد، مع مطالبات بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل 2019.

ويقدر حجم الدين الخارجي للسودان بحوالي 60 مليار دولار، وكانت واشنطن تدرجها على قائمتها «للدول الراعية الإرهاب»، مما حرم البلد لسنين من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار الأجنبيين.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شطب السودان من القائمة الأميركية السوداء للدول الداعمة الإرهاب، وهي تشمل فرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية.

وفي فبراير الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن 9,1 مليون سوداني يحتاجون لتلقي مساعدات إنسانية.

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