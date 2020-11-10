أسعار النفط تتراجع بعد عودة الإغلاقات في أوروبا لمواجهة «كورونا»

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود على المدى القريب، إثر عودة إجراءات الغلق في أوروبا لمواجهة تفشي الموجة الثانية من فيروس «كورونا المستجد».

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتًا، أو بنحو 1.4%، إلى 39.74 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا، أو 1%، إلى 41.96 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقفز كلا العقدين القياسيين بنسبة 8%، أمس الإثنين، في أكبر مكاسب يومية لهما منذ أكثر من خمسة أشهر، بعد أن قالت شركة الأدوية الأميركية «فايزر» إن العلاج التجريبي للفيروس كان فعالًا بنسبة تزيد على 90% بناءً على نتائج التجارب الأولية.

إغلاقات في أوروبا وأميركا

وقالت شركة «ريستاد إنيرجي» إن عمليات الإغلاق في أوروبا قد تؤدي إلى خسارة مليون برميل أخرى يوميًّا من الطلب على النفط بحلول نهاية هذا العام.

وأوضح رئيس أسواق النفط بالشركة، بيورنار تونهاوجين، أن السعي الحثيث من أجل إيجاد لقاحات متعددة، لا يخفف من خطر أن عديد الولايات الأميركية ستضطر إلى العودة إلى شكل من أشكال الإغلاق خلال الخريف الحالي والشتاء المقبل.

ومن المقرر صدور أرقام مخزون النفط الأميركي، اليوم، من معهد البترول الأميركي، وغدًا الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة.

وقدر خمسة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن مخزونات الخام الأميركية في المتوسط ​، تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.