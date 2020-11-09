ارتفاع أسعار النفط بعد فوز بايدن برئاسة أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 08:46 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

 ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الإثنين، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل، بعد أن انتزع جو بايدن الرئاسة الأميركية، ما عوض المخاوف بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 1.06 دولار أو 2.7% إلى 40.51 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 38.21 دولارا للبرميل ، بارتفاع 1.07 دولار أو 2.9%، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وتعافى النفط من انخفاض بنسبة 4% يوم الجمعة الماضي، وارتفع مع الأسواق المالية الأخرى بعد أن ظهر بايدن كفائز في السباق الرئاسي الأمريكي أمس الأحد، في غضون ذلك، ضعف الدولار، مما عزز أسعار السلع، حيث أصبحت في متناول المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال كبير المحللين في أسواق «سي إم سي» في سيدني، مايكل مكارثي، إن التداول هذا الصباح «له طابع المخاطرة، ما يعكس الثقة المتزايدة بأن جو بايدن سيأخذ مكانه في البيت الأبيض، لكن الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ».

وتابع: «النتيجة المثالية من وجهة نظر السوق، أن لا يتحكم أي من الحزبين في الكونجرس». ويعمل الرئيس الأميركي المنتخب بايدن وفريقه على معالجة الأزمة الصحية المتفاقمة في البلاد. حيث أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم منذ أن بدأ الوباء، تتجاوز عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لإحصاء لرويترز أمس.

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة حيث يستغل المنتجون تراكم الآبار المحفورة غير المكتملة لتعزيز الإنتاج، حيث زاد عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن خلال الأسبوع الماضي.

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